20 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
20 лютого 2022 , 09:03Читать новость на русском
20 лютого в Україні вважається днем скорботи, адже сьогодні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, які полягли від найжорстокіших обстрілів під час Революції Гідності. Церква цього дня віздначає день святого Луки.
День Ангела 20 лютого святкує Лука.
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Прикмети 20 лютого
- Захід сонця багряний 20 лютого – літо буде дощовим і прохолодним.
- Хмари швидко пливуть – скоро прийде весняне тепло.
- Вітер обіцяє хороший врожай зернових культур.
Що не можна робити 20 лютого
- 20 лютого є поминальним днем, тож сьогодні не можна влаштовувати вечірки й гучно поводитись.
- 20 лютого не є сприятливим днем для одруження.
- Не сваріться з близькими.
- Слідкуйте за тим, що говорите дорогим людям. Іноді необережна фраза може стати причиною великої образи.