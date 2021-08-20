Привітання з Днем ангела 20 серпня приймають: Опанас, Олександр, Петро та Іван.
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Прикмети 20 серпня
- Лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
- Небо на сході сонця забарвилось у червоний колір – до дощу.
- Павук ховається – до погіршення погоди.
- День вдалий для ворожіння.
- Слідкуйте за сном з 19 на 20 серпня, адже він віщий. Сновидіння виповниться найближчим часом.
Що не можна робити 20 серпня
- 20 серпня наші предки намагались не ходити у ліс, а особливо поодинці.
- Якщо вас відмовляють від того, до чого прагне ваше серце – не слухайте. Краще раз спробувати, аніж шкодувати все життя.
- Не сумуйте 20 серпня.
- Відмовтесь від поганих звичок.