Поздравления с Днем ангела 20 августа принимают: Афанасий, Александр, Петр и Иоанн.
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Приметы 20 августа
- Аисты готовятся к вылету, то осень будет холодной.
- Небо на востоке солнца окрасилось в красный цвет – к дождю.
- Паук скрывается – к ухудшению погоды.
- День удачный для гадания.
- Следите за сном с 19 на 20 августа, ведь он вещий. Сновидение исполнится в ближайшее время.
Что нельзя делать 20 августа
- 20 августа наши предки пытались не ходить в лес, особенно в одиночку.
- Если вас отговаривают от того, к чему стремится ваше сердце – не слушайте. Лучше раз попробовать, чем сожалеть всю жизнь.
- Не унывайте 20 августа.
- Откажитесь от вредных привычек.