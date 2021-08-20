Поздравления с Днем ангела 20 августа принимают: Афанасий, Александр, Петр и Иоанн.

Читайте Правила поведения во время Успенского поста 2021: что нельзя делать в праздник

Приметы 20 августа

  • Аисты готовятся к вылету, то осень будет холодной.
  • Небо на востоке солнца окрасилось в красный цвет – к дождю.
  • Паук скрывается – к ухудшению погоды.
  • День удачный для гадания.
  • Следите за сном с 19 на 20 августа, ведь он вещий. Сновидение исполнится в ближайшее время.

Что нельзя делать 20 августа

  • 20 августа наши предки пытались не ходить в лес, особенно в одиночку.
  • Если вас отговаривают от того, к чему стремится ваше сердце – не слушайте. Лучше раз попробовать, чем сожалеть всю жизнь.
  • Не унывайте 20 августа.
  • Откажитесь от вредных привычек.