20 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

20 серпня 2021 , 08:27
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Джерело:

24 канал

20 серпня віряни святкують день пам'яті преподобного Пімена і мученика Марина. Люди вірять, що після цього свята за малиною в ліс ходити більше не можна.

Привітання з Днем ангела 20 серпня приймають: Опанас, Олександр, Петро та Іван.

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Прикмети 20 серпня

  • Лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
  • Небо на сході сонця забарвилось у червоний колір – до дощу.
  • Павук ховається – до погіршення погоди.
  • День вдалий для ворожіння.
  • Слідкуйте за сном з 19 на 20 серпня, адже він віщий. Сновидіння виповниться найближчим часом.

Що не можна робити 20 серпня

  • 20 серпня наші предки намагались не ходити у ліс, а особливо поодинці. 
  • Якщо вас відмовляють від того, до чого прагне ваше серце – не слухайте. Краще раз спробувати, аніж шкодувати все життя.
  • Не сумуйте 20 серпня.
  • Відмовтесь від поганих звичок.
Автор: Андріана Будиш