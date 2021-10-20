20 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

20 жовтня 2021 , 08:27
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Джерело:

24 канал

20 жовтня віряни святкують день святих Сергія Печерського і Сергія Нуромського. Відомо, що Сергій Печерський жив у 13 столітті й був ченцем. Він багато молився і повністю відрікся від земних благ. Інший же святий – Сергій Нуромський був греком за походженням й здолав довгий шлях, дійшовши до Русі, аби вчитись тут християнської грамоти.

Іменини 20 жовтня святкує Сергій.

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Прикмети 20 жовтня

  • 20 жовтня пішов сніг – чекайте на ранню зиму.
  • Сніг випав, але на деревах листя тримається – справжні морози прийдуть ще не скоро.
  • На Сергія хороша погода, то такою вона буде впродовж трьох наступних тижнів.
  • Зранку видно блідий місяць – за прикметами, почнеться сніг з морозом.


20 жовтня святкують день святих Сергія Печерського і Сергія Нуромського

Що не можна робити 20 жовтня

  • У давнину вірили, що 20 жовтня господиням не варто займатись випічкою. Якщо порушити цю засторогу, то тісто могло не вдатися, а хліб чи смаколики були б несмачні.
  • Дайте відпір усім тим, хто вас ображає. 20 жовтня не тримайте у собі всю образу – краще одразу поговорити з людьми і, таким чином, розставити свої кордони.
Автор: Андріана Будиш