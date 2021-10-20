20 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
20 жовтня 2021 , 08:27Читать новость на русском
Джерело:24 канал
20 жовтня віряни святкують день святих Сергія Печерського і Сергія Нуромського. Відомо, що Сергій Печерський жив у 13 столітті й був ченцем. Він багато молився і повністю відрікся від земних благ. Інший же святий – Сергій Нуромський був греком за походженням й здолав довгий шлях, дійшовши до Русі, аби вчитись тут християнської грамоти.
Іменини 20 жовтня святкує Сергій.
Читайте Гороскоп на тиждень 18 – 24 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 20 жовтня
- 20 жовтня пішов сніг – чекайте на ранню зиму.
- Сніг випав, але на деревах листя тримається – справжні морози прийдуть ще не скоро.
- На Сергія хороша погода, то такою вона буде впродовж трьох наступних тижнів.
- Зранку видно блідий місяць – за прикметами, почнеться сніг з морозом.
20 жовтня святкують день святих Сергія Печерського і Сергія Нуромського
Що не можна робити 20 жовтня
- У давнину вірили, що 20 жовтня господиням не варто займатись випічкою. Якщо порушити цю засторогу, то тісто могло не вдатися, а хліб чи смаколики були б несмачні.
- Дайте відпір усім тим, хто вас ображає. 20 жовтня не тримайте у собі всю образу – краще одразу поговорити з людьми і, таким чином, розставити свої кордони.