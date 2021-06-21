21 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

21 червня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

21 червня вшановують пам'ять великомученика Феодора, якого вважають покровителем православних воїнів. Також сьогодні люди зустрічають день літнього сонцестояння. Що не можна робити 21 червня дізнавайтесь у матеріалі.

Іменини 21 червня святкують: Василь, Павло, Федір.

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Прикмети 21 червня

  • У день сонцестояння необхідно покласти біля порогу будинку кропиву. Вірили, що так всі хвороби обійдуть ваш дім стороною.
  • Дощ 21 червня віщує гарний врожай восени.
  • Багато зірок на небі 21 червня – до хорошого урожаю грибів.

Що не можна робити 21 червня

  • 21 червня вважається днем з дуже сильною енергетикою. Уникайте сьогодні негативу, адже злі думки чи вчинки принесуть вам нещастя.
  • Не лихословте.
  • Не рекомендується день сонцестояння проводити на самоті.
Автор: Квітослава Туз