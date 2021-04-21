21 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
21 квітня в народному календарі відзначається день священномученика апостола Родіона. Святий народився в кілікійському містечку Тарса і слідував за апостолами. Родіон був близьким родичем апостола Павла, тож подорожував і поширив християнство разом із ним.
Джерело:24 канал
День Ангела сьогодні святкує Родіон.
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Прикмети 21 квітня
- Якщо вечір 21 квітня видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.
- Якщо день сонячний і безхмарний – літо настане скоро.
- Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.
- Слов'яни вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було прийнято вмиватися водою з джерела і пити її.
21 квітня – яке свято
Що не можна робити 21 квітня
- Сьогодні уникайте спонтанних поїздок.
- Заборонено лаятись і брехати.
- 21 квітня краще не прибирати в оселі, щоб не випустити з дому добробут.
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