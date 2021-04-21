21 квітня в народному календарі відзначається день священномученика апостола Родіона. Святий народився в кілікійському містечку Тарса і слідував за апостолами. Родіон був близьким родичем апостола Павла, тож подорожував і поширив християнство разом із ним.

День Ангела сьогодні святкує Родіон. До слова Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 21 квітня Якщо вечір 21 квітня видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.

Якщо день сонячний і безхмарний – літо настане скоро.

Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.

Слов'яни вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було прийнято вмиватися водою з джерела і пити її.

21 квітня – яке свято Що не можна робити 21 квітня Сьогодні уникайте спонтанних поїздок.

Заборонено лаятись і брехати.

21 квітня краще не прибирати в оселі, щоб не випустити з дому добробут.