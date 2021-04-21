21 апреля в народном календаре отмечается день священномученика апостола Родиона. Святой родился в Киликийском городке Тарса и следовал за апостолами. Родион был близким родственником апостола Павла, и путешествовал, распространяя христианство вместе с ним.

День Ангела сегодня празднует Родион. К слову Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы 21 апреля Если вечер 21 апреля выдался теплым, а ночь тихой, лето будет жарким и сухим.

Если день солнечный и безоблачный – лето наступит скоро.

Облака и туман в этот день прогнозируют "мокрое" лето и неурожайный год.

Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.

21 апреля – какой праздник Что нельзя делать 21 апреля Сегодня избегайте спонтанных поездок.

Запрещено ругаться и врать.

21 апреля лучше не убирать в доме, чтобы не выпустить из дома благополучие.