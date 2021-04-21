21 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
21 апреля в народном календаре отмечается день священномученика апостола Родиона. Святой родился в Киликийском городке Тарса и следовал за апостолами. Родион был близким родственником апостола Павла, и путешествовал, распространяя христианство вместе с ним.
Источник:24 канал
День Ангела сегодня празднует Родион.
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Приметы 21 апреля
- Если вечер 21 апреля выдался теплым, а ночь тихой, лето будет жарким и сухим.
- Если день солнечный и безоблачный – лето наступит скоро.
- Облака и туман в этот день прогнозируют "мокрое" лето и неурожайный год.
- Славяне верили, что вода 21 апреля имеет целебную силу, поэтому было принято умываться водой из источника и пить ее.
21 апреля – какой праздник
Что нельзя делать 21 апреля
- Сегодня избегайте спонтанных поездок.
- Запрещено ругаться и врать.
- 21 апреля лучше не убирать в доме, чтобы не выпустить из дома благополучие.
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