21 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

21 квітня в народному календарі відзначається день священномученика апостола Родіона. Святий народився в кілікійському містечку Тарса і слідував за апостолами. Родіон був близьким родичем апостола Павла, тож подорожував і поширив християнство разом із ним.

День Ангела сьогодні святкує Родіон.

До слова Коли Великдень 2021: дата свята й традиції

Прикмети 21 квітня

  • Якщо вечір 21 квітня видався теплим, а ніч тихою, літо буде спекотним і сухим.
  • Якщо день сонячний і безхмарний – літо настане скоро.
  • Хмари і туман в цей день прогнозують "мокре" літо і неврожайний рік.
  • Слов'яни вірили, що вода 21 квітня має цілющу силу, тому було прийнято вмиватися водою з джерела і пити її.


21 квітня – яке свято

Що не можна робити 21 квітня

  • Сьогодні уникайте спонтанних поїздок.
  • Заборонено лаятись і брехати.
  • 21 квітня краще не прибирати в оселі, щоб не випустити з дому добробут.