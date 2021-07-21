21 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

08:30

21 липня 2021 року віряни відзначають день трьох Прокопів. Також цього дня церква вшановує ікону Казанської Божої Матері. Згідно з переказами, ця ікона була закопана у землі. Що не можна робити 21 липня читайте у матеріалі.