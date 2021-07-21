21 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день
21 липня 2021 , 08:30Читать новость на русском
Джерело:24 канал
21 липня 2021 року віряни відзначають день трьох Прокопів. Також цього дня церква вшановує ікону Казанської Божої Матері. Згідно з переказами, ця ікона була закопана у землі. Що не можна робити 21 липня читайте у матеріалі.
Іменини сьогодні святкують: Олександр і Дмитро.
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Прикмети 21 липня
- Якщо в лісах достигла чорниця, то можна починати збір озимого жита.
- Якщо 21 липня на небі молодий місяць, то за погодою можна визначити, яким буде серпень.
- Дощ віщував теплу погоду наступного дня.
- Птахи метушаться 21 липня – буде сильна гроза.
21 липня – яке свято
Що не можна робити 21 липня
- 21 липня не рекомендували купатись у водоймах.
- Сьогодні більше слухайте, аніж розмовляйте. Так ви зможете отримати цінні поради та інформацію, яка в подальшому вам дуже знадобиться.
- Не ставте нікому ультиматумів 21 липня. Це не приведе до добра, а навпаки збільшить напруженість у стосунках.