21 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

21 листопада в церковному календарі вшановують святого Михаїла. Християни вважають його одним із семи архангелів (старших ангелів), архістратигом небесного воїнства та покровителем людського роду.

Архангел Михаїл вважається головним над усіма небесними ангелами. Його ім'я в перекладі з давньоєврейської означає "хто, як Бог". Цей Ангел вирізняється величезною духовною силою й є символом боротьби за славу Божу.

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Вперше Архангел Михаїл прославився тим, що здолав і скинув з небес ангела Люцифера, який став заздрісним й злим. Вірять, що досьогодні бої Михаїла та Люцифера продовжуються.

Прикмети 21 листопада

Якщо цього дня сніг буде мокрим, то майбутній урожай буде хорошим.

Якщо сьогодні густий туман – то така погода протримається до зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то зима буде сніжна і красна.



21 листопада – свято Архангела Михаїла

Що не можна робити 21 листопада