21 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

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21 лютого православні віряни вшановують день святого Захарія, якого також називають Захарієм Серповидцем. Святий був одним із 12 малих пророків. Його авторству належить "Книга пророка Захарія", яка займає передостаннє місце серед старозавітних пророчих творів. Також, 21 лютого святкують Міжнародний день рідної мови.