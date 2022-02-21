День Ангела святкує Захар.
Цікаво Коли у 2022 році святкуватимуть Пасху в Україні: дата великого свята
Прикмети 21 лютого
- Мороз 21 лютого – очікуйте весни.
- На Захарії собака неспокійна і виє – насуваються сильні морози.
- Чим холоднішим є останній тиждень лютого, тим теплішим буде березень.
Яке свято 21 лютого
Що не можна робити 21 лютого
- Не заздріть колегам й друзям. Сконцентруйтесь на власних здобутках й вдосконалюйте свої вміння.
- Не лихословте й не сваріться.
- Не забувайте про близьких. Зателефонуйте чи сходіть до них у гості.
- Не лінуйтесь сьогодні. Продуктивна праця – це запорука успіху.