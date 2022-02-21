День Ангела празднует Захар.
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Приметы 21 февраля
- Мороз 21 февраля – ожидайте весны.
- На Захария собака беспокойная и воет – надвигаются сильные морозы.
- Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет март.
Какой праздник 21 февраля
Что нельзя делать 21 февраля
- Не завидуйте коллегам и друзьям. Сконцентрируйтесь на собственных достижениях и совершенствуйте свои умения.
- Не злословьте и не ссорьтесь.
- Не забывайте о близких. Позвоните или сходите к ним в гости.
- Не ленитесь сегодня. Производительный труд – это залог успеха.