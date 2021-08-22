22 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

22 серпня 2021 , 09:08
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Джерело:

24 канал

22 серпня святкують день апостола Матвія, який був братом апостола Якова. До зустрічі з Христом, святий Матвій був митарем й через цю професію його дуже зневажали у суспільстві. Та, поспілкувавшись зі Спасителем Матвій покинув роботу й пішов за Ісусом. Саме Матвій став автором одного з Євангелій, де описав життя і проповіді Ісуса Христа.

Іменини 22 серпня святкують: Матвій та Петро.

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Прикмети 22 серпня.

  • Ніч ясна, а роси вранці нема – чекайте дощу.
  • Опади у цей день – очікуйте на негоду до кінця літа.
  • Якщо молодий місяць добре на небі видніється, кінець серпня буде теплим.
  • Сильний вітер 22 серпня здійнявся – зима буде холодною.
  • Негода на Матвія – наступного року буде мало врожаю.


Прикмети 22 серпня

Що не можна робити 22 серпня

  • Згідно з прикметами, сьогодні не можна пити відвар з трав. Вважали, що на Матвія рослини випускають отруту.
  • Вмійте говорити "ні" 22 серпня. Якщо вас "завалюють" додатковими турботами чи нав'язують вам якісь обов'язки – відмовтесь від цього.
Автор: Андріана Будиш