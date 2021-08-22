22 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

09:08

22 серпня святкують день апостола Матвія, який був братом апостола Якова. До зустрічі з Христом, святий Матвій був митарем й через цю професію його дуже зневажали у суспільстві. Та, поспілкувавшись зі Спасителем Матвій покинув роботу й пішов за Ісусом. Саме Матвій став автором одного з Євангелій, де описав життя і проповіді Ісуса Христа.