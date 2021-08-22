22 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
22 серпня 2021 , 09:08Читать новость на русском
Джерело:24 канал
22 серпня святкують день апостола Матвія, який був братом апостола Якова. До зустрічі з Христом, святий Матвій був митарем й через цю професію його дуже зневажали у суспільстві. Та, поспілкувавшись зі Спасителем Матвій покинув роботу й пішов за Ісусом. Саме Матвій став автором одного з Євангелій, де описав життя і проповіді Ісуса Христа.
Іменини 22 серпня святкують: Матвій та Петро.
Також Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України
Прикмети 22 серпня.
- Ніч ясна, а роси вранці нема – чекайте дощу.
- Опади у цей день – очікуйте на негоду до кінця літа.
- Якщо молодий місяць добре на небі видніється, кінець серпня буде теплим.
- Сильний вітер 22 серпня здійнявся – зима буде холодною.
- Негода на Матвія – наступного року буде мало врожаю.
Прикмети 22 серпня
Що не можна робити 22 серпня
- Згідно з прикметами, сьогодні не можна пити відвар з трав. Вважали, що на Матвія рослини випускають отруту.
- Вмійте говорити "ні" 22 серпня. Якщо вас "завалюють" додатковими турботами чи нав'язують вам якісь обов'язки – відмовтесь від цього.