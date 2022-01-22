22 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити
22 січня 2022 , 09:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
22 січня у християнському календарі вшановують святих Пилипа і Євстратія. Також цього дня відзначають День соборності України, коли у 1919 році відбулось проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки.
Іменини сьогодні святкують Пилип і Захар.
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Прикмети
- Якщо собака неспокійний і шукає тепле місце для ночівлі – будуть морози.
- Ясний день видався – улітку буде багатий врожай.
- Снігопад йде 22 січня – хуртовини затягнуться.
Що не можна робити 22 січня
- Вірили, що сьогодні не можна пришивати ґудзики, адже інакше не позбудетеся від старих проблем.
- Не вживайте їжу із надщербленого посуду.
- Не лайтеся.
- Не забувайте про рідних. Зателефонуйте їм чи навідайтесь до них у гості, аби переконатись, що все добре.