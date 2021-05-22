22 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

У 2021 році 22 травня відзначають день Миколи Чудотворця. По-іншому святого кличуть Миколою Літнім. Миколаю Чудотворцю присвячений ще один день, окрім 22 травня – це 19 грудня.
Привітання з іменинами приймає Микола.
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Прикмети 22 травня
- На наступний день після Миколая йде дощ – літо буде дощовим і холодним.
- Зранку 22 травня туман – значить, треба вмитися першою росою, щоб протягом року бути здоровим.
- Жаби почали квакати – буде багатий урожай вівса.
- Вільха зацвіла – пора сіяти гречку.
Яке свято 22 травня
Що не можна робити 22 травня
- На Миколая Чудотворця не можна купатись у водоймах.
- Не зловживайте алкоголем і цей день.
- Не заздріть і не брешіть.
- Не варто давати обіцянок, які ви невпевнені, що виконаєте.