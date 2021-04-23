23 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
23 квітня 2021 року в церковному календарі відзначають день вшанування пам'яті мученика Терентія. Святий разом зі своїми учнями проповідував християнство на тих землях, де воно ще не було поширене.
Джерело:24 канал
Сьогодні відзначають день Ангела Максима, Зинона, Олександра та Феодорa.
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Прикмети 23 квітня
- Якщо удосвіта 23 квітня стоїть туман, то ймовірно, що протягом дня піде дощ.
- Сонячна погода у цей день пророкує погоже літо.
- Якщо 23 квітня хтось йде вам назустріч з повним відром – поступіться йому дорогою, не переходьте дорогу своїй удачі.
Прикмети на 23 квітня / Фото Unsplash
Що не можна робити 23 квітня
- Не засмучуйтесь сьогодні через людей, які вчинили вам зло. Простити і відпустити – це найкраще і найрозумніше рішення.
- Не будьте надто суворими до своїх дітей. Якщо ваша дитина намагається щось зробити самотужки, але їй не вдається, похваліть її і покажіть вашу підтримку.
- Не забувайте сьогодні й про ваших батьків. Навідайте їх з гостинцями.
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