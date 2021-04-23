23 квітня 2021 року в церковному календарі відзначають день вшанування пам'яті мученика Терентія. Святий разом зі своїми учнями проповідував християнство на тих землях, де воно ще не було поширене.

Сьогодні відзначають день Ангела Максима, Зинона, Олександра та Феодорa. Також читайте Не я б'ю, верба б'є: коли Вербна неділя у 2021 році Прикмети 23 квітня Якщо удосвіта 23 квітня стоїть туман, то ймовірно, що протягом дня піде дощ.

Сонячна погода у цей день пророкує погоже літо.

Якщо 23 квітня хтось йде вам назустріч з повним відром – поступіться йому дорогою, не переходьте дорогу своїй удачі.

Прикмети на 23 квітня / Фото Unsplash Що не можна робити 23 квітня Не засмучуйтесь сьогодні через людей, які вчинили вам зло. Простити і відпустити – це найкраще і найрозумніше рішення.

Не будьте надто суворими до своїх дітей. Якщо ваша дитина намагається щось зробити самотужки, але їй не вдається, похваліть її і покажіть вашу підтримку.

Не забувайте сьогодні й про ваших батьків. Навідайте їх з гостинцями.