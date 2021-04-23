23 апреля 2021 года в церковном календаре отмечают день памяти мученика Терентия. Святой вместе со своими учениками проповедовал христианство на тех землях, где оно еще не было распространено.

Сегодня отмечают день Ангела Максима, Зинона, Александра и Феодора. Также читайте Не я бью, ива бьет: когда Вербное воскресенье в 2021 году Приметы 23 апреля Если на рассвете 23 апреля стоит туман, то вероятно, что в течение дня пойдет дождь.

Солнечная погода в этот день предсказывает погожее лето.

Если 23 апреля кто-то идет вам навстречу с полным ведром – уступите ему дорогу, не переходите путь своей удаче.

Приметы на 23 апреля / Фото Unsplash Что нельзя делать 23 апреля Не огорчайтесь сегодня из-за людей, которые совершили вам зло. Простить и отпустить – это лучшее и самое разумное решение.

Не будьте слишком строгими к своим детям. Если ваш ребенок пытается что-то сделать самостоятельно, но ему не удается, похвалите его и покажите вашу поддержку.

Не забывайте сегодня и о ваших родителях. Наведайте их с гостинцами.