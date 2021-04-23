23 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
23 апреля 2021 года в церковном календаре отмечают день памяти мученика Терентия. Святой вместе со своими учениками проповедовал христианство на тех землях, где оно еще не было распространено.
Источник:24 канал
Сегодня отмечают день Ангела Максима, Зинона, Александра и Феодора.
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Приметы 23 апреля
- Если на рассвете 23 апреля стоит туман, то вероятно, что в течение дня пойдет дождь.
- Солнечная погода в этот день предсказывает погожее лето.
- Если 23 апреля кто-то идет вам навстречу с полным ведром – уступите ему дорогу, не переходите путь своей удаче.
Приметы на 23 апреля / Фото Unsplash
Что нельзя делать 23 апреля
- Не огорчайтесь сегодня из-за людей, которые совершили вам зло. Простить и отпустить – это лучшее и самое разумное решение.
- Не будьте слишком строгими к своим детям. Если ваш ребенок пытается что-то сделать самостоятельно, но ему не удается, похвалите его и покажите вашу поддержку.
- Не забывайте сегодня и о ваших родителях. Наведайте их с гостинцами.
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