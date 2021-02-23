23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

23 лютого 2021 , 08:30
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Джерело:

24 канал

23 лютого у народному календарі вшановують пам'ять святих Прохора і Харлампія. Вважають, що цього дня сонце піднімається високо над горизонтом, а морози й холоди слабшають.

День Ангела святкують: Прохор, Ганна, Антон, Аркадій, Валентина.

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Прикмети на 23 лютого

  • Ясний місяць 23 лютого – на початку березня чекайте на грози.
  • Вважали, що на Прохора весна остаточно пробуджується від сну й починає тішити людей теплом.
  • Якщо сьогодні йде сніг і небо затягнуте хмарами – весна буде дощовою і холодною.
  • Якщо на деревах з'являється іній – варто чекати снігопадів.


23 лютого: яке свято

Що не можна робити 23 лютого

  • Не можна цього дня після заходу сонця їсти хліб – це призведе до злиднів.
  • У цей день не можна позичати грошей, бо весь рік будете ходити в боргах.
  • 23 лютого не варто радити щось іншим.