23 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

23 лютого 2022 , 08:37
Читать новость на русском

23 лютого віряни відзначають день святого Прохора. У народі вірили, що відсьогодні погода ставатиме теплішою, а холоди відступатимуть.

День Ангела сьогодні святкують: Прохор, Ганна, Антон, Аркадій.

Читайте Привіт, весно: скільки вихідних українці отримають у березні-2022

Прикмети 23 лютого

  • Ясний місяць 23 лютого – на початку березня чекайте на грози.
  • Вважали, що на Прохора весна остаточно пробуджується від сну й починає тішити людей теплом.
  • Якщо сьогодні йде сніг і небо затягнуте хмарами – весна буде дощовою і холодною.
  • Іній з'явився – очікуйте холоднечі.


Прикмети 23 лютого / Фото Pexels

Що не можна робити 23 лютого

  • Не вдягайте темного одягу сьогодні. 
Автор: Андріана Будиш