23 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 серпня 2021 , 08:46Читать новость на русском
Джерело:24 канал
23 серпня православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріані. Також 23 серпня святкують День Державного Прапора України.
Іменини сьогодні святкують: В'ячеслав та Лаврентій.
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Прикмети 23 серпня
- Дощова погода на Лаврентія – осінь і зима не будуть холодними..
- Дощ і тепло – риба гарно клюватиме.
- Птахи щебечуть – тепла погода протримається ще довго.
- Роса вдосвіта 23 серпня – ввечері буде дощ.
Що не можна робити 23 серпня
- 23 серпня не рекомендують купатись в ріках та озерах.
- Також на Лаврентія не варто займатись важкою роботою й працювати у полі.
- Не лайтесь.