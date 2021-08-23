23 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

23 серпня 2021 , 08:46
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

23 серпня православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріані. Також 23 серпня святкують День Державного Прапора України.

Іменини сьогодні святкують: В'ячеслав та Лаврентій.

Доречно Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України

Прикмети 23 серпня

  • Дощова погода на Лаврентія – осінь і зима не будуть холодними..
  • Дощ і тепло – риба гарно клюватиме.
  • Птахи щебечуть – тепла погода протримається ще довго.
  • Роса вдосвіта 23 серпня – ввечері буде дощ.

Що не можна робити 23 серпня

  • 23 серпня не рекомендують купатись в ріках та озерах.
  • Також на Лаврентія не варто займатись важкою роботою й працювати у полі.
  • Не лайтесь.
Автор: Андріана Будиш