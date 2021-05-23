23 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

23 травня 2021 , 06:00
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Джерело:

24 канал

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Симона. Апостол Симон Каноніт – покровитель шукачів скарбів, шлюбу та хліборобів. Симон – син Йосипа Обручника і брат Ісуса Христа. Саме на його шлюбному бенкеті Спаситель здійснив своє перше чудо – перетворив воду на вино.

Іменини святкує Симон.

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Прикмети 23 травня

  • Посіяна на Симона пшениця дасть гарний урожай.
  • Дощ 23 травня обіцяє дощове літо.
  • Увечері з'явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.
  • Вранці бджоли швидко літають – до погожого дня.
  • До світанку чути спів птахів – до дощу.


Яке свято 23 травня

Що не можна робити 23 травня

  • Не кричіть сьогодні. Не рекомендовано навіть голосно говорити.
  • У Симонів день люди намагалися не братись до роботи на землі. Не дозволялось ні копати, ні орати, ні вбивати кілки.
Автор: Квітослава Туз