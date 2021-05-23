23 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

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За церковним календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святого Симона. Апостол Симон Каноніт – покровитель шукачів скарбів, шлюбу та хліборобів. Симон – син Йосипа Обручника і брат Ісуса Христа. Саме на його шлюбному бенкеті Спаситель здійснив своє перше чудо – перетворив воду на вино.