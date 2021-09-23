23 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
23 вересня 2021 , 08:29Читать новость на русском
Джерело:24 канал
23 вересня віряни відзначають день пам'яті Петра та Павла. У народі цей день прозвали "Павло-горобинник", адже вірили, що саме цього дня горобина найсолодша в році. Свято Петра і Павла також вшановують 12 липня.
Іменини 23 вересня святкують Андрій, Петро та Павло.
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Прикмети 23 вересня
- На горобині ягід мало – осінь буде суха.
- Дощить – тепла погода буде не скоро.
- Туман вдосвіта з'явився – тиждень пройде з холодами.
Яке свято 23 вересня
Що не можна робити 23 вересня
- Сьогодні сприятливо розставити усі "крапки над і" у ваших стосунках з людьми. Якщо вас не влаштовує спілкування чи ви відчуваєте, що втрачаєте ресурс – краще поговорити і вирішити, чи потрібно вам продовжувати цю комунікацію.
- 23 вересня – це день, у який варто викластись на повну. Це стосується навіть речей на побутовому рівні. Не відкладайте справи і не чекайте, що хтось зробить це за вас.