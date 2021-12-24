24 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

24 грудня 2021 , 08:33
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Джерело:

24 канал

24 грудня українські віряни західного обряду відзначають Святвечір. У переддень Різдва заведено готувати святкову вечерю з 12-ти страв, а також колядувати й прославляти народження Ісуса Христа.

У надвечір'я Різдва вшановуються давні традиції, які люди передають із покоління в покоління. Це особливий час, коли вся родина нарешті має змогу об'єднатися й відсвяткувати прийдешнє народження Христа.

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Прикмети 24 грудня

  • Сині хмари на небі – до теплих дощів.
  • Якщо 24 грудня тепло, а вночі заморозки, погода у квітні буде погожою.
  • Якщо на землі лежить сніг – літо буде холодне.
  • Ясне і зоряне небо – до ранкових заморозків.


Прикмети 24 грудня / Фото Pixabay

Що не можна робити 24 грудня

  • 24 грудня не можна займатись хатньою роботою.
  • Заборонено лаятись, лихословити і брехати. 
  • Вірять, що за святковий стіл у Святвечір треба сідати лише в найкращому вбранні. Тож, не вдягайтесь у брудний, старий чи порваний одяг.
  • Не можна залишати святкову вечерю, не спробувавши 12 страв.
  • Не сваріться ні з ким.
Автор: Андріана Будиш