24 квітня християни вшановують святого Антипа. Вірили, що цей святий може зцілити від зубних хворіб і допомагає швидше зцілитись. Також віряни сьогодні святкують Лазареву суботу. Що не можна робити 24 квітня – читайте далі.

Лазареву суботу християни відзначають на честь дива, яке здійснив Христос. Святий Лазар був братом Марфи і Марії, жив з сестрами неподалік від Єрусалима. Ісус часто відвідував їх будинок й вважав Лазаря своїм приятелем. Однак, сталось так, що Лазар захворів і помер. Ісус Христос взнавши, що його друг загинув від хвороби, прийшов до нього додому і воскресив чоловіка. Також читайте Не я б'ю, верба б'є: коли Вербна неділя у 2021 році Іменини сьогодні святкують: Яків, Антип. Прикмети 24 квітня 24 квітня цілий день дощить – влітку і восени буде багатий урожай грибів.

На Антипа небо зранку рожевого кольору – весна закінчиться зливами.

На Лазареву суботу всі ящірки втікають з гнізд – прийшло справжнє тепло. Що не можна робити 24 квітня Сьогодні заборонена будь-яка праця в полі.

Не лихословте сьогодні.

Важливо не покидати оселю після заходу сонця.