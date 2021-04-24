24 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
24 квітня християни вшановують святого Антипа. Вірили, що цей святий може зцілити від зубних хворіб і допомагає швидше зцілитись. Також віряни сьогодні святкують Лазареву суботу. Що не можна робити 24 квітня – читайте далі.
Джерело:24 канал
Лазареву суботу християни відзначають на честь дива, яке здійснив Христос. Святий Лазар був братом Марфи і Марії, жив з сестрами неподалік від Єрусалима. Ісус часто відвідував їх будинок й вважав Лазаря своїм приятелем. Однак, сталось так, що Лазар захворів і помер. Ісус Христос взнавши, що його друг загинув від хвороби, прийшов до нього додому і воскресив чоловіка.
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Іменини сьогодні святкують: Яків, Антип.
Прикмети 24 квітня
- 24 квітня цілий день дощить – влітку і восени буде багатий урожай грибів.
- На Антипа небо зранку рожевого кольору – весна закінчиться зливами.
- На Лазареву суботу всі ящірки втікають з гнізд – прийшло справжнє тепло.
Що не можна робити 24 квітня
- Сьогодні заборонена будь-яка праця в полі.
- Не лихословте сьогодні.
- Важливо не покидати оселю після заходу сонця.
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