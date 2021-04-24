24 апреля христиане чтят святого Антипа. Верили, что этот святой может исцелить от зубных болезней и помогает быстрее исцелиться. Также верующие сегодня празднуют Лазареву субботу. Что нельзя делать 24 апреля – читайте далее.

Лазареву субботу христиане отмечают в честь чуда, которое совершил Христос. Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима. Иисус часто посещал их дом и считал Лазаря своим приятелем. Однако, случилось так, что Лазарь заболел и умер. Иисус Христос узнав, что его друг погиб от болезни, пришел к нему домой и воскресил мужчину. Также читайте Не я бью, ива бьет: когда Вербное воскресенье в 2021 году Именины сегодня празднуют: Яков, Антип. Приметы 24 апреля 24 апреля целый день идет дождь – летом и осенью будет богатый урожай грибов.

На Антипа небо утром розового цвета – весна закончится ливнями.

На Лазареву субботу все ящерицы сбегают из гнезд – пришло настоящее тепло. Что нельзя делать 24 апреля Сегодня запрещен любой труд в поле.

Не сквернословьте сегодня.

Важно не покидать дом после захода солнца.