24 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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24 квітня християни вшановують святого Антипа. Вірили, що цей святий може зцілити від зубних хворіб і допомагає швидше зцілитись. Також віряни сьогодні святкують Лазареву суботу. Що не можна робити 24 квітня – читайте далі.