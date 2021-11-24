24 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 листопада 2021 , 08:28Читать новость на русском
Джерело:24 канал
24 листопада вшановують день пам’яті святих мучеників Віктора та Стефаниди. Вони були страчені через своє небажання відмовитися від християнства.
День Ангела 24 листопада святкують Віктор та Федір.
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Прикмети 24 листопада
- Йде мокрий сніг – до 4 грудня чекайте на відлигу.
- Сонячна погода 24 листопада – чекайте на похолодання.
- Йде дощ 24 листопада – тепло протримається до Введення.
- Багато зірок на небі – прикмета, що буде багато грибів і ягід.
- Мороз цього дня означає, що зима пройде з хуртовинами.
Що не можна робити 24 листопада
- Не тримайте у домі битого посуду – він притягує злидні і хвороби.
- Вірили, що до 24 листопада треба зробити всі справи, пов'язані з господарством.
- Не брешіть і не лукавте рідним людям.