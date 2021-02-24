У православному календарі 24 лютого відзначене як день пам'яті святого Власа. Влас жив у IV столітті й був єпископом Севастійським. Святого дуже поважали і вважали покровителем й захисником всіх тварин, а особливо корів.

Багато легенд оповили постать святого Власа. Вірять, що день пам'яті цього християнського святого є дуже схожим на вшанування культу бога Велеса, язичницького божества древніх слов'ян, який теж був покровителем домашніх тварин і лісових звірів. Колись селяни вшановували святого Власа як покровителя рогатої худоби. Мученика у народі прозвали "коров'ячим богом", а його день називали – "коров'ячим святом". Читайте Коли в Україні святкуватимуть Масляну-2021: дата і традиції свята Іменини святкує Влас. Прикмети на 24 лютого Вірять, що на Власа наступають сильні морози. Також вважають, що вони є останніми холодами зими.

Якщо цього дня багато снігу, то незабаром настане весна і у травні буде багато зелені.

Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.

Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.

Грім – до сильних вітрів.

24 лютого святкують день святого Власа-коровника Що не можна робити 24 лютого У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї. Також, не можна кричати на тварин.

Не рекомендується цього дня перебувати в неприбраному будинку.

На Власа не варто займатись рукоділлям.