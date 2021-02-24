В православном календаре 24 февраля отмечено как день памяти святого Власа. Влас жил в IV веке и был епископом Севастийским. Святого очень уважали и считали покровителем и защитником всех животных, а особенно коров.

Многие легенды окутали фигуру святого Власа. Верят, что день памяти этого христианского святого очень похож на чествование культа бога Велеса, языческого божества древних славян, который тоже был покровителем домашних животных и лесных зверей. Когда-то крестьяне почитали святого Власа как покровителя рогатого скота. Мученика в народе прозвали "коровьим богом", а его день называли "коровьим праздником". Читайте Когда в Украине будут праздновать Масленицу-2021: дата и традиции праздника Именины празднует Влас. Приметы на 24 февраля Верят, что на Власа наступают сильные морозы. Также считают, что они являются последними холодами зимы.

Если в этот день много снега, то вскоре наступит весна и в мае будет много зелени.

Оттепель наступила в этот день – морозов больше не будет.

Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.

Гром – к сильным ветрам.

24 февраля празднуют день святого Власа-коровника Что нельзя делать 24 февраля В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.

На Власа не стоит заниматься рукоделием.