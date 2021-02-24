24 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

Джерело:24 канал
У православному календарі 24 лютого відзначене як день пам'яті святого Власа. Влас жив у IV столітті й був єпископом Севастійським. Святого дуже поважали і вважали покровителем й захисником всіх тварин, а особливо корів.
Багато легенд оповили постать святого Власа. Вірять, що день пам'яті цього християнського святого є дуже схожим на вшанування культу бога Велеса, язичницького божества древніх слов'ян, який теж був покровителем домашніх тварин і лісових звірів. Колись селяни вшановували святого Власа як покровителя рогатої худоби. Мученика у народі прозвали "коров'ячим богом", а його день називали – "коров'ячим святом".
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Іменини святкує Влас.
24 лютого святкують день святого Власа-коровника