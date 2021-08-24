День Ангела 24 серпня святкує Василь.

Також Правила поведінки під час Успенського посту 2021: що не можна робити у свято

Прикмети 24 серпня

  • Багато горіхів, але мало грибів – до холодної і сніжної зими.
  • Безвітряна погода – буде тепла погода.
  • Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
  • Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.
  • Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

Що не можна робити 24 серпня

  • Не вирушайте сьогодні у далеку дорогу. 24 серпня краще провести у домашній атмосфері.
  • Не сваріться ні з ким.