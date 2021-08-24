День Ангела 24 августа празднует Василий.
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Приметы 24 августа
- Много орехов, но мало грибов – к холодной и снежной зиме.
- Безветренная погода – будет теплая погода.
- Если солнце ярко светит, то в сентябре практически не будет дождей.
- Утром туман над водой стелется – ближайшая неделя теплой будет.
- Если на восходе солнца идет дождь, то непогода продлится еще несколько дней.
Что нельзя делать 24 августа
- Не уходи сегодня в дальнюю дорогу. 24 августа лучше провести в домашней атмосфере.
- Не ссорьтесь ни с кем.