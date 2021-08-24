24 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

24 серпня 2021 , 09:00
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Джерело:

24 канал

24 серпня українці відзначають День Незалежності нашої країни. Також віряни вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом. Святий прославився тим, що носив з собою Євангеліє та багато проповідував.

День Ангела 24 серпня святкує Василь.

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Прикмети 24 серпня

  • Багато горіхів, але мало грибів – до холодної і сніжної зими.
  • Безвітряна погода – буде тепла погода.
  • Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
  • Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.
  • Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

Що не можна робити 24 серпня

  • Не вирушайте сьогодні у далеку дорогу. 24 серпня краще провести у домашній атмосфері.
  • Не сваріться ні з ким.
Автор: Андріана Будиш