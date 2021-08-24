24 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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24 серпня українці відзначають День Незалежності нашої країни. Також віряни вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом. Святий прославився тим, що носив з собою Євангеліє та багато проповідував.