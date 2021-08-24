24 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 серпня 2021 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
24 серпня українці відзначають День Незалежності нашої країни. Також віряни вшановують пам'ять мученика Евпла, який жив у III-IV столітті і служив у місті Катані (Сицилія) архідияконом. Святий прославився тим, що носив з собою Євангеліє та багато проповідував.
День Ангела 24 серпня святкує Василь.
Також Правила поведінки під час Успенського посту 2021: що не можна робити у свято
Прикмети 24 серпня
- Багато горіхів, але мало грибів – до холодної і сніжної зими.
- Безвітряна погода – буде тепла погода.
- Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.
- Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.
- Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.
Що не можна робити 24 серпня
- Не вирушайте сьогодні у далеку дорогу. 24 серпня краще провести у домашній атмосфері.
- Не сваріться ні з ким.