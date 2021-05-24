24 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

24 травня в народному календарі вшановують творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Також цього дня відзначається пам'ять священномученика Мокія. 24 травня часто називають Мокрим, адже саме цього дня часто падає дощ.
Іменини 24 травня святкують: Кирило, Костянтин, Ярослав.
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Прикмети 24 травня
- 24 травня туманно і схід багряний, то чекайте грозового літа.
- Туман на Мокія – до дощового літа.
- 24 травня дощ, то ще сорок днів будуть дощовими.
- Спекотна і суха погода – до посушливого літа.
- Сон з 23 на 24 травня віщує події, які відбудуться через 12 днів. Сновидіння, побачене вдень 24 травня, віще, але сильно довіряти йому не потрібно.
Що не можна робити 24 травня
- Не варто цього дня починати нові справи чи купувати нові речі.
- Не сумуйти 24 травня.