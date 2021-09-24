24 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

24 вересня 2021 , 08:41
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Джерело:

24 канал

24 вересня вшановується пам'ять святої Феодори Олександрійської. В народі вірили, що з цього дня до кінця вересня частіше йтимуть дощі і на вулиці буде сиро.

День Ангела 24 вересня відзначає Лев.

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Прикмети 24 вересня 

  • До 24 вересня ще літають бджоли – зима буде пізня.
  • День похмурий і сонця не видно – чекайте холодів.
  • Вітер здійнявся 24 вересня – увечері чекайте на дощ.
  • Хмари швидко небом пливують – завтра буде гарна погода.

Що не можна робити 24 вересня

  • Не брешіть і не лукавте сьогодні. Рано чи пізно правда випливе назовні і ваша омана дуже нашкодить вам.
  • Вірили, що цього дня не можна піднімати речі, які ви знайшли. 
  • Не забувайте висловлювати вдячність Богу за все, що ви маєте. Розпочніть ранок 24 вересня із молитви-подяки.
  • Якщо у вас попросять милостині – не відмовляйте.
Автор: Андріана Будиш