24 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
24 жовтня 2021 , 09:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
24 жовтня церква святкує день апостола від 70-ти – Пилипа. Святий походив із Кесарії Палестинської. Пилип був праведним християнином, тож святі апостоли вирішили обрати його в диякони.
Іменини сьогодні святкує Пилип.
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Прикмети 24 жовтня
- Кури ховають голову під крило – до холоду.
- Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.
- Білки, миші і кроти запасають на зиму – скоро буде люта зима.
- Туман спускається – до відлиги.
24 жовтня – яке свято / Фото Pixabay
Що не можна робити 24 жовтня
- Сьогодні будьте обережні з порадами, які вам даватимуть. Можливо, найкращий спосіб вирішити проблему – це обрати власний шлях.
- Не розповідайте своїх планів на найближче майбутнє малознайомим людям.