24 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 жовтня 2021 , 09:07
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Джерело:

24 канал

24 жовтня церква святкує день апостола від 70-ти – Пилипа. Святий походив із Кесарії Палестинської. Пилип був праведним християнином, тож святі апостоли вирішили обрати його в диякони.

Іменини сьогодні святкує Пилип.

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Прикмети 24 жовтня

  • Кури ховають голову під крило – до холоду.
  • Вітер подув з північного боку – до потужного холоду.
  • Білки, миші і кроти запасають на зиму – скоро буде люта зима.
  • Туман спускається – до відлиги.


24 жовтня – яке свято / Фото Pixabay

Що не можна робити 24 жовтня

  • Сьогодні будьте обережні з порадами, які вам даватимуть. Можливо, найкращий спосіб вирішити проблему – це обрати власний шлях.
  • Не розповідайте своїх планів на найближче майбутнє малознайомим людям.
Автор: Андріана Будиш