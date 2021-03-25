25 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

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25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана – сповідника, візантійського літописця, монаха і богослова. Також 25 березня християни-католики святкують світле свято Благовіщення. Що не можна робити 25 березня та які прикмети притаманні цьому дню читайте далі.