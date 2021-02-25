25 лютого православна церква вшановує пам'ять святих Олексія і Мелетія. В народі цей день називають "рибним". Також вірять, що 25 лютого починає гарно ловитись риба й саме сьогодні господині проморожували насіння, аби воно дало хороший врожай.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія. До речі Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети на 25 лютого Завірюха 25 лютого – прикмета того, що влітку буде випадати багато опадів.

Тумани на Олексія також означають, що літо буде дощовим.

Холодний день – весна настане рано і буде теплою.

Бурульки 25 лютого є довгими – можна розраховувати на гарний урожай овочів.

Сни на день Олексія є віщими. Я кщо ви побачили уві сні лисицю, отже скоро вам доведеться хитрувати; бачите сиве волосся – до страждання і горя, а якщо насняться іскри – очікуйте скандалу чи нервового потрясіння. Що не можна робити 25 лютого Не варто 25 лютого починати нові справи або планувати поїздки – це призведе до невдачі.

Не мийте сьогодні волосся. Вважають, що так ви можете накликати на себе неприємності на роботі.