25 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
25 лютого православна церква вшановує пам'ять святих Олексія і Мелетія. В народі цей день називають "рибним". Також вірять, що 25 лютого починає гарно ловитись риба й саме сьогодні господині проморожували насіння, аби воно дало хороший врожай.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Євген, Марія.
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Прикмети на 25 лютого
- Завірюха 25 лютого – прикмета того, що влітку буде випадати багато опадів.
- Тумани на Олексія також означають, що літо буде дощовим.
- Холодний день – весна настане рано і буде теплою.
- Бурульки 25 лютого є довгими – можна розраховувати на гарний урожай овочів.
- Сни на день Олексія є віщими. Якщо ви побачили уві сні лисицю, отже скоро вам доведеться хитрувати; бачите сиве волосся – до страждання і горя, а якщо насняться іскри – очікуйте скандалу чи нервового потрясіння.
Що не можна робити 25 лютого
- Не варто 25 лютого починати нові справи або планувати поїздки – це призведе до невдачі.
- Не мийте сьогодні волосся. Вважають, що так ви можете накликати на себе неприємності на роботі.
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