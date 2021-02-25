25 февраля православная церковь чтит память святых Алексея и Мелетия. В народе этот день называют "рыбным". Также верят, что 25 февраля начинает хорошо ловиться рыба и именно сегодня хозяйки промораживали семена , чтобы они дали хороший урожай.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Антон, Евгений, Мария. Кстати Когда Пасха 2021: дата праздника и традиции Приметы на 25 февраля Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.

Туманы на Алексея также означают, что лето будет дождливым.

Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.

Сосульки 25 февраля длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.

Сны в день Алексея вещиме. Если вы увидели во сне лису, следовательно скоро вам придется хитрить; видите седые волосы – к страданию и горю, а если приснятся искры – ожидайте скандала или нервного потрясения. Что нельзя делать 25 февраля Не стоит 25 февраля начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудаче.

Не мойте сегодня волосы. Считают, что так можно навлечь на себя неприятности на работе.