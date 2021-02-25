25 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать
25 февраля православная церковь чтит память святых Алексея и Мелетия. В народе этот день называют "рыбным". Также верят, что 25 февраля начинает хорошо ловиться рыба и именно сегодня хозяйки промораживали семена , чтобы они дали хороший урожай.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Алексей, Антон, Евгений, Мария.
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Приметы на 25 февраля
- Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.
- Туманы на Алексея также означают, что лето будет дождливым.
- Холодный день – весна наступит рано и будет теплой.
- Сосульки 25 февраля длинные – можно рассчитывать на хороший урожай овощей.
- Сны в день Алексея вещиме. Если вы увидели во сне лису, следовательно скоро вам придется хитрить; видите седые волосы – к страданию и горю, а если приснятся искры – ожидайте скандала или нервного потрясения.
Что нельзя делать 25 февраля
- Не стоит 25 февраля начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудаче.
- Не мойте сегодня волосы. Считают, что так можно навлечь на себя неприятности на работе.
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