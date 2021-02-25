25 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити

08:30

25 лютого православна церква вшановує пам'ять святих Олексія і Мелетія. В народі цей день називають "рибним". Також вірять, що 25 лютого починає гарно ловитись риба й саме сьогодні господині проморожували насіння, аби воно дало хороший врожай.