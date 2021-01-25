25 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити

25 січня 2021 , 08:30
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25 січня відзначають Тетянин день. Свята Тетяна була дочкою римського проконсула й померла мученицькою смертю, бо не бажала зректись християнської віри.

Джерело: 24 канал

Іменини сьогодні святкує Тетяна.

До речі Тетянин день: привітання у прозі та віршах

Прикмети на Тетянин день

  • Зоряне небо 25 січня – до ранньої весни.
  • Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай.
  • Сніг на Тетянин день обіцяє дощове літо.
  • Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих країв.
  • У народі вважають, що дівчинка, яка народилася 25 січня буде мати хист до кондитерської справи й кулінарії.


Тетянин день: прикмети

Що не можна робити на Тетянин день

  • Не відмовляйте нікому, коли у вас попросять їжу.
  • В цей день не можна прибирати, прати, займатися фізичною працею або ремеслом.
  • На Тетянин день не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми.