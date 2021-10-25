25 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
25 жовтня 2021 , 08:09Читать новость на русском
Джерело:24 канал
25 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха і Андроника, постраждалих за віру при імператорі Діоклетіані. Святих схопили й наказали їм принести жертву ідолу. Однак, маючи сильну й непохитну віру в Господа, вони відмовились. Мученики безстрашно пройшли усі катування й залишилися живими, допоки розлючені язичники їх не вбили.
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Прикмети 25 жовтня
- Багато зірок 25 жовтня – чекайте доброго врожаю.
- Вітер дме з півночі – чекайте похолодання, а з півдня – тепла.
- Дощить 25 жовтня – негода переросте у морози.
- Сонячний і ясний ранок – увесь день також буде погожим.
- Собаки неспокійні і гавкають – наступного дня буде приморозок.
Що не можна робити 25 жовтня
- У давнину вірили, що цього дня не можна прати одяг. Гадали, що так можна було змити з нього добробут.
- Не конфліктуйте сьогодні з батьками.
- Не варто 25 жовтня виходити кудись після опівночі.