25 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

25 жовтня 2021 , 08:09
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Джерело:

24 канал

25 жовтня в народному календарі відзначається пам’ять трьох святих мучеників — Прова, Тараха і Андроника, постраждалих за віру при імператорі Діоклетіані. Святих схопили й наказали їм принести жертву ідолу. Однак, маючи сильну й непохитну віру в Господа, вони відмовились. Мученики безстрашно пройшли усі катування й залишилися живими, допоки розлючені язичники їх не вбили.

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Прикмети 25 жовтня

  • Багато зірок 25 жовтня – чекайте доброго врожаю.
  • Вітер дме з півночі – чекайте похолодання, а з півдня – тепла.
  • Дощить 25 жовтня – негода переросте у морози.
  • Сонячний і ясний ранок – увесь день також буде погожим.
  • Собаки неспокійні і гавкають – наступного дня буде приморозок.

Що не можна робити 25 жовтня

  • У давнину вірили, що цього дня не можна прати одяг. Гадали, що так можна було змити з нього добробут.
  • Не конфліктуйте сьогодні з батьками.
  • Не варто 25 жовтня виходити кудись після опівночі.
Автор: Андріана Будиш