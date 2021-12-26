26 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день
26 грудня 2021 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
26 грудня віряни вшановують пам’ять святих мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста. Усі вони постраждали за Христа у Вірменії в часи правління римського імператора Діоклетіана.
Іменини 26 грудня святкують Аркадій, Анастасія та Олександр.
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Прикмети 26 грудня
- Яка погода цього дня, таким буде і січень.
- Якщо ясного дня з'являється лапатий сніг – чекайте різкого похолодання і хуртовини.
- Небо затягнуте хмарами – очікуйте снігопадів.
- Сніг 26 грудня станув – погода буде теплою.
Що не можна робити 26 грудня
- Вірили, що цього дня краще не розпочинати нових справ.
- Не можна оминати людей, які просять милостиню.
- Не сваріться.
- Не віддавайте нікому цього дня свій одяг, адже можете віддати своє щастя в чужі руки.