У понеділок, 26 квітня християни зустрічають перший день Страсної Седмиці. У Великий понеділок віряни прибирали свої оселі й згадували шлях страждань Ісуса і його подальшу смерть.

Останній тиждень Великого посту називається Страсною Седмицею. Це найсуворіший період посту, адже у нього відбувались Страсті Господні. Також читайте Коли Великдень 2021: дата свята й традиції Прикмети 26 квітня Якщо зозуля кричить голосно і протяжно, то це обіцяє наближення теплих днів.

Зоряна ніч – прикмета того, що рік буде врожайним.

Золотисто-жовті первоцвіти розпустилися – ознака того, що незабаром прийде тепло. Що не можна робити 26 квітня В перший день Страсного тижня уважно слідкуйте за своїм раціоном харчування. У цей час посту треба обмежити себе.

Не можна сумувати й плакати.

Не сваріться ні з ким сьогодні.