26 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
В понедельник, 26 апреля, христиане встречают первый день Страстной Седмицы. В Великий понедельник верующие убирали свои жилища и вспоминали путь страданий Иисуса и его дальнейшую смерть.
Источник:24 канал
Последняя неделя Великого поста называется Страстной Седмицей. Это самый строгий период поста, так как во время него происходили Страсти Господни.
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Приметы 26 апреля
- Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней.
- Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным.
- Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре придет тепло.
Что нельзя делать 26 апреля
- В первый день Страстной недели внимательно следите за своим рационом питания. В это время поста нужно ограничить себя.
- Нельзя грустить и плакать.
- Не ссорьтесь ни с кем сегодня.
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