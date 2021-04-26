В понедельник, 26 апреля, христиане встречают первый день Страстной Седмицы. В Великий понедельник верующие убирали свои жилища и вспоминали путь страданий Иисуса и его дальнейшую смерть.

Последняя неделя Великого поста называется Страстной Седмицей. Это самый строгий период поста, так как во время него происходили Страсти Господни.

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Приметы 26 апреля

Если кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение теплых дней.

Звездная ночь – примета того, что год будет урожайным.

Золотисто-желтые первоцветы распустились – признак того, что вскоре придет тепло.

Что нельзя делать 26 апреля