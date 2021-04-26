26 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

У понеділок, 26 квітня християни зустрічають перший день Страсної Седмиці. У Великий понеділок віряни прибирали свої оселі й згадували шлях страждань Ісуса і його подальшу смерть.
Останній тиждень Великого посту називається Страсною Седмицею. Це найсуворіший період посту, адже у нього відбувались Страсті Господні.
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Прикмети 26 квітня
- Якщо зозуля кричить голосно і протяжно, то це обіцяє наближення теплих днів.
- Зоряна ніч – прикмета того, що рік буде врожайним.
- Золотисто-жовті первоцвіти розпустилися – ознака того, що незабаром прийде тепло.
Що не можна робити 26 квітня
- В перший день Страсного тижня уважно слідкуйте за своїм раціоном харчування. У цей час посту треба обмежити себе.
- Не можна сумувати й плакати.
- Не сваріться ні з ким сьогодні.