26 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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Джерело:

24 канал

У понеділок, 26 квітня християни зустрічають перший день Страсної Седмиці. У Великий понеділок віряни прибирали свої оселі й згадували шлях страждань Ісуса і його подальшу смерть.

Останній тиждень Великого посту називається Страсною Седмицею. Це найсуворіший період посту, адже у нього відбувались Страсті Господні.

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Прикмети 26 квітня

  • Якщо зозуля кричить голосно і протяжно, то це обіцяє наближення теплих днів.
  • Зоряна ніч – прикмета того, що рік буде врожайним.
  • Золотисто-жовті первоцвіти розпустилися – ознака того, що незабаром прийде тепло.

Що не можна робити 26 квітня

  • В перший день Страсного тижня уважно слідкуйте за своїм раціоном харчування. У цей час посту треба обмежити себе.
  • Не можна сумувати й плакати.
  • Не сваріться ні з ким сьогодні.