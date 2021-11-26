26 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

Іменини 26 листопада святкує Іван.

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Якщо йде дощ або негода, то в наступному році буде багатий урожай.

Чумацький шлях добре видно – настане холоднеча.

Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекайте снігопаду і похолодання.

Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.

Сніг випав 26 листопада – весна буде пізньою.