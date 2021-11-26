26 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

26 листопада 2021 , 08:40
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Джерело:

24 канал

26 листопада православна церква вшановує пам'ять Іоанна Златоуста – архієпископа Константинопольського, який є одним з трьох Вселенських святителів.

Іменини 26 листопада святкує Іван.

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Прикмети 26 листопада

  • Якщо йде дощ або негода, то в наступному році буде багатий урожай.

  • Чумацький шлях добре видно – настане холоднеча.

  • Якщо зірки яскраво виблискують на небі, то чекайте снігопаду і похолодання.

  • Будь-які опади в цей день обіцяють наступ врожайного року.

  • Сніг випав 26 листопада – весна буде пізньою.


26 листопада – день Іоанна Златоуста

Що можна робити 26 листопада

  • На Іоанна Златоуста не можна нікому відмовляти у допомозі.
Автор: Андріана Будиш