26 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити
26 лютого вшановують пам'ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого. Мартиніан вважається приборкувачем пристрастей.
Джерело:24 канал
Привітання з днем Ангела приймають: Артемій, Василь, Віра, Володимир, Євген, Зоя.
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Прикмети 26 лютого
- Якщо помітно сонячні промені – дні будуть ясними, але мороз протримається ще досить довго.
- Сніг довго не тане – навесні чекайте холодів. Якщо ж сніг починає танути – весна буде теплою.
- День на Мартиніана похмурий – весна теж буде холодно.
- Якщо акваріумні рибки плавають у воді неквапливо – чекайте морозів.
Що не можна робити 26 лютого
- Сьогодні не плануйте жодних покупок й тим більше не позичайте грошей у борг. Вважається, що 26 лютого можна втратити матеріальні статки.
- Не варто вишивати чи шити, адже через деякий час у вас може погіршитися зір.
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